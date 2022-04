Tallinnas saab õppida radioloogiatehnikuks

Radioloogiatehnik on spetsialist, kes teostab kõrgtehnoloogilise aparatuuriga radiodiagnostilisi ülesvõtteid, näiteks viib läbi röntgeni- või ultraheliuuringuid, või erinevaid raviprotseduure, et edendada ja säilitada inimeste tervist ning ennetada ja diagnoosida haigusi.

Radioloogiatehnikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu tervishoiu kõrgkool, õppe pikkus on 3,5 aastat. Õppetöö Tallinnas hakkab toimuma Lääne-Tallinna keskhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaiglas, aga ka maksimaalselt 20 päeva semestris Tartu tervishoiu kõrgkoolis kohapeal.

Tartu tervishoiu kõrgkooli radioloogia ja bioanalüütika osakonna juhataja Zinaida Läänelaid selgitas, et kõrgkooli missiooniks on tervishoiuvaldkonna spetsialiste koolitada just seal, kus neid kõige enam vajatakse ning just seetõttu on lisaks Tartule võimalus koostöös haiglatega õppida radioloogiatehnikuks ka Tallinnas. Kui Tartus asub sügisel radioloogiatehnikuks õppima kümme esmakursuslast, siis kummaski haiglas on võimalus kodulähedaseks õppeks kaheksal tudengil.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhtiva radioloogiatehniku Kadri Karneri sõnul on uued radioloogiatehnikud haiglasse väga oodatud. «Radioloogiatehniku eriala on arstide ja õdede kõrval veel vähetuntud, kuid väga vajalik. Radioloogiaosakond on nagu süda, milleta ükski tervishoiuasutus tänapäeval ei toimi. Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisel on radioloogiatehniku roll määrava tähtsusega. Eriala sobib neile, kellele meeldib töötada nii inimeste kui masinatega. Õppe- ja töökeskkond on meie haiglas tänapäevane ning kollektiiv professionaalne, sõbralik ja toetav,» lisas Karner.

Ka Ida-Tallinna keskhaigla radioloogiatehnikute meeskond ootab enda ridadesse tegutsemisindu täis noori kolleege. Radioloogia õendusjuht Ande Pinnar on igati rahul õppekorraldusega. «Kui õpe toimub konkreetse haigla juures, saavad õpilased õppimise kõrvalt kohe ka tutvuda praktilise töökorraldusega,» selgitas Pinnar. «Samuti tekib neil võimalus juba õppeperioodil sulanduda meeskonda. Meeskond ongi see, mida peame enda tugevuseks ja mis motiveerib igal hommikul tööle tulema. See on nagu meie teine pere.»