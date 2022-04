Kannabidiooli (CBD) sisaldavaid toite ei tohi Eestis müüa

Pilt on illustreeriv.

Kannabidiooli ja kanepi lehtedest või õlidest saadud ekstraktid on Euroopa Liidus keelatud, mistõttu ei tohi neid toidus kasutada. Põllumajandus- ja toiduamet korraldas täna infotunni CBD müüjatele, kus selgitas kehtivaid nõudeid. Amet on alustanud kontrollidega, et keelatud tooted turult kõrvaldada.