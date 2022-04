Uudne koroonavaktsiin näitab tõhusust

Praegused koroonavaktsiinid käivitavad organismis niinimetatud humoraalse immuunvastuse ehk antikehade moodustumise B-rakkude poolt. Paljud kemoteraapiad ja mõned immunoteraapiad aga hävitavad B-rakud, mistõttu ei mõju vaktsiinid nendele patsientidele piisavalt. Isegi teatud kaasasündinud immuunpuudulikkusega inimestel on antikehade teke häiritud. Seetõttu on CoVac-1 mõeldud peamiselt rakulise immuunsuse loomiseks, mille käivitavad T-rakud.

«T-rakkude poolt vahendatud immuunsus on kaitsva viirusevastase vastuse tekkeks asendamatu ning varasemad uuringud on näidanud, et T-rakud suudavad võidelda Covid-19 vastu isegi neutraliseerivate antikehade puudumisel,» selgitab Claudia Tandler Tübingeni ülikoolist.

Tübingeni teadlaste preparaat on peptiidipõhine vaktsiin. See sisaldab kuut erinevat Sars-CoV-2 valgukomponenti (peptiidi) antigeenidena, mille vastu immuunsüsteem loob pärast vaktsineerimist T-rakulise vastuse. Nende hulgas on piikvalk, mille vastu on suunatud ka seni saadaval olevad vaktsiinid. Mitme viirusvalgu kombineerimine ühes vaktsiinis on mõeldud võimalikult laiaulatusliku T-rakulise immuunvastuse vallandamiseks, et kaitseefekt säiliks ka viiruse mutatsioonide korral.