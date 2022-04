Bakterid hakkavad pakkuma tõhusat Parkinsoni tõve ravi

Katsed on näidanud, et ravimitootmise-bakterid on ohutud ja tõhusad. Idee bakterite muundamisest meditsiinilistel eesmärkidel pole uus. Teadlased on aastaid katsetanud viise, kuidas muuta baktereid vastavalt meie vajadustele. Kunstlikult on loodud näiteks bakter, mis peaks inimkehast eemaldama liigse ammoniaagi, kui meie keha maksa- või neeruhaiguse korral seda sooles tekkivat jääkainet eemaldada ei suuda. Bakter muudab sellisel juhul ammoniaagijäägi arginiiniks, mida meie keha lausa vajab. Samuti on ohutuskatsed läbinud bakter, mis suudab kapsas ja teistes ristõielistes leiduvad väävlit sisaldavad glükosinolaadid muuta soolevähki hävitavaks sulforafaaniks. Hiirtega tehtud katsetes suudeti kasvajate hulka vähendada tervelt 75%.