Haigekassa lükkab ümber sotsiaalmeedias leviva vale: lastele on hambaravi rahastus jätkuvalt tagatud

Kõikidel hambaarstidel, kellel on sõlmitud leping Eesti Haigekassaga, on lepingust tulenev kohustus anda märku sellest, kui lepingumaht on täitunud ennatlikus tempos. «See tähendab, et hambaarstil on võimalik küsida haigekassalt lisarahastust. Hetkel näeme, et vaid üks erakliinik Eestis on jõudnud lepingumahus 95 protsendi täituvuseni ning keegi pole veel lepingumahtu ületanud. See tähendab, et raha tõttu ei jää ükski laps ravimata,» rääkis haigekassa partnersuhete osakonna juhataja Marko Tähnas.