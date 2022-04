Uudne viis kehakaal alla saada

Greliin stimuleerib söögiisu, mis tähendab tihtilugu liigse hulga söögi söömist, mille loogiliseks tagajärjeks on rasva ladestumine ja kehakaalu lisandumine. Greliini toodavad natuke ka aju, kõhunääre ja peensool, kuid põhiline osa tuleb ikka mao ülemise osa rakkudest. Algul katsetasid korealased seadet, mis paigaldati endoskoopiliselt ehk ilma operatsioonita mao ja söögitoru ühinemispiirkonda nii, et keskel oleva ava kaudu pääses toit ilusti läbi. See töötas katseloomadel - sigadel - küll hästi, sest katseseadmega sead ei võtnud niipalju juurde kui nende liigikaaslased. Nende söögiisu kui väljatöötatud greliini hulk vähenes. Samas tekitas seade ka probleeme - näiteks refluksi ehk maohappe ja maos oleva toidumassi tagasiliikumist söögitorru, mis on pehmelt öeldes ebameeldiv. Uues, täiustatud mudelis on seadme sisemine, vastu maoseina toetuv külg kaetud metüleensinisega ja sinna on lisatud fiiberoptika, mis võimaldab edastada laserkiirgust. Kui seade on operatsioonita paigaldatud, siis juhitaksegi laserkiirgus metüleensinisele. See tekitab väga aktiivseid hapnikuvorme, mis tapavad osa greliini tootvaid rakke ja haihtuvad seejärel. Siis võib seadme maost välja võtta, kui protseduuri hiljem just korrata ei taheta - mis tähendab, et protseduur ise ei võta kuigi kaua aega. Praegu on teada, et nii greliini tase kui ka kaalu lisandumine kahanevad poole võrra ning et ühekordse protseduuri mõju kestab nädala, hakates seejärel kahanema. Inimkatseteni veel jõutud pole, kuid kuna rahastajaks on Korea riigi rahastatud meditsiiniseadmete arendamise fond, siis võib arvata, et kuuleme ka inimkatsete tulemustest õige pea.