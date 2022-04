Valdavalt uusi onkoloogiaravimeid arendav USA ettevõte Veru plaanis oma koroonaravimi sabizabuliini katsetesse kaasata 210 patsienti. Eelmise nädala alguseks olid aga 150 patsiendi pealt kogunenud andmed nii head, et katseandmeid jälgiv sõltumatu komisjon tegi teadlastele ettepaneku katse katkestada. Põhjuseks on ka eetilised kaalutlused - pole eetiline anda osadele patsientidele platseebot ehk raviaineta pilli, kui tead, et on olemas nende elu väga tõenäoliselt päästev ravim.