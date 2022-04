Eesti suurim erameditsiinikontsern saab uue juhi

«Kalev Reiljan on näidanud end tugeva analüütilise juhina ning ma olen veendunud, et Confidot ootab tema juhtimisel ees uus ja väga edukas ajajärk. Meil on täna tuhatkond töötajat ja kümneid tuhandeid kliente, me osutame sadu teenuseid ja meil on käsil mitmed suured arendusprojektid – see kõik ootab Kalevi selget visiooni ja kindlakäelist juhtimist,» tervitas uut juhti Confido Healthcare Groupi suuromanik Tarmo Laanetu.

«Tervis kui kiiresti arenev tulevikuvaldkond, professionaalne meeskond, tipptehnoloogia ja julged investeeringud teevad Confidost tänase Eesti kõige ägedama ettevõtte. Ootan uue väljakutse algust suure põnevusega,» kommenteeris Confido juhiks saav Kalev Reiljan, kelle hinnangul on Eesti tervishoiusüsteem tervikuna arenemas väga positiivses suunas.

Confido Healthcare Group juhatuse esimeheks ja tegevjuhiks saab Kalev Reiljan. Foto: Erakogu

«Erasektor on muutunud selgelt tugevamaks ning suudab üha enam pakkuda Eesti riigile sünergiat ja sisukat partnerlust, millest saavad ennekõike kasu kõik Eesti inimesed,» sõnas Reiljan.

Confido praegune tegevjuht ja juhatuse liige Risto Laur jätkab ettevõttes kuni 1. juulini, et aidata kaasa uue juhi kiirele kohanemisele. «Confido on viimase pooleteise aasta jooksul teinud võimsa arenguhüppe ning mitmekordistanud kõik oma tegevusmahud. Tänaseks on tugev struktuur, juhtrühm ja meeskond paigas ning olen otsustanud vastu võtta uue ambitsioonika väljakutse,» selgitas Risto Laur.

«Tahan väga tänada Ristot, kes navigeeris Confido samaaegselt läbi nii globaalse tervishoiukriisi kui kiire kasvu turbulentsest perioodist. Pärast sellist kogemust mõistan, et aeg võib olla küps uueks väljakutseks,» kommenteeris senise juhi panust Tarmo Laanetu.