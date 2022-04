Õietolmuallergia hooaeg on käes: kuidas sümptomeid leevendada?

Niine Nahakliiniku allergoloog-immunoloogi dr Tiia-Linda Okase sõnul põhjustab kõige sagedamini õietolmuallergiat kase, aga ka lepa, sarapuu, korvõieliste ja heintaimede õietolm.

«Aastad on õietolmu kontsentratsiooni ajastuse ja taseme osas erinevad ning seetõttu võib olla, et mõnel aastal on allergikul sümptomeid vähem ja teisel rohkem,» selgitas ta. Allergoloog lisas, et kõige sagedamini on selleks n-ö väliseks vaenlaseks õietolm, aga ka kodutolmulestad või koduloomad võivad allergiat põhjustada.

«Kõik õhus lendavad allergeenid põhjustavad esmalt kaebuseid ninas ja silmades - tekib silmade vesisus, sügelus, aevastamine, ninavesisus, ninakinnisus. Võivad ägeneda ka mõned nahalööbed nagu näiteks atoopilisest dermatiidist põhjustatud lööve,» lausus dr Okas. Ta selgitas, et kõik õhus lendlevad allergeenid võivad potentsiaalselt põhjustada ka allergilist astmat, mis väljendub kuiva köha, vilistava hingamise episoodide või hingamisraskusena.

Kuidas sümptomeid leevendada?

Allergia sümptomite ilmnemisel on esmatähtis allergeeniga kokkupuute vähendamine. «Kui probleemiks on õietolmuallergia, siis vältida akende avamist ning pesu kuivatamist õues ning väljas liikudes võiks kasutada päikseprille silmade kaitsmiseks,» lausus Dr Okas. Sümptomite leevendamisel aitavad ka tõhusad allergiaravimid. «Esimene soovitus on allergiatablett ehk antihistamiinikum, mida on mõistlik kasutada õietolmuhooajal hommikuti,» sõnas Dr Okas.

Eesti suurima müügiplatvormi Kaup24 tootejuhi Algirdas Žilinskase sõnul soodustab liiga kuiv õhk kodus allergeenide levikut ning erinevalt välisõhust saab enda kodus olevat õhku märksa paremini õhupuhastite ja -niisutitega kontrollida. «Õuest me allergeene eemaldada ei saa, kuid saame luua hea keskkonna allergikutele toas, seepärast on allergikul sageli toas mõnusam olla kui õues,» nentis ta.

Kaup24 tootejuht rääkis, et õhupuhasti tuleks valida vastavalt ruumi suurusele ning paigutada nendesse tubadesse, kus allergik kõige enam aega veedab. «Õhupuhasti põhiülesanne on õhu ioniseerimine ja desinfitseerimine. Selle spetsiaalsed filtrid püüavad kinni jämeda tolmu ja õietolmuosakesed, mis on põhilised allergiailmingute põhjustajad – läbi siseõhu kvaliteedi parandamise võivad väheneda ka allergikute kaebused,» selgitas Žilinskas.

Tema sõnul on alates Covid-19 pandeemia algusest nõudlus õhupuhastite järgi oluliselt kasvanud. «Sagedasem kodus töötamine ja õppimine innustas inimesi oma õhukvaliteedi eest hoolitsema,» selgitas Žilinskas.