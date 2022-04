Ekspertide põud viib vaimse tervise kuristiku äärele

Psühhiaatri või kliinilise psühholoogi aega võib oodata kuid. Patsiendil on kaks võimalust: kas maksta kopsakas summa ja saada löögile umbes nädalaga või lasta teenuse eest tasuda haigekassal ja hakata ootama. Üleriigilise digiregistratuuri järgi näeme, et rohkem kui 100-eurose tasu eest võib psühhiaatri vastuvõtule saada juba järgmisel päeval. Tasuta psühhiaatriaega tuleb näiteks Harju maakonnas oodata aga septembrini.

Tallinna lastehaigla laste vaimse tervise keskuse juhataja Anne Kleinberg rääkis eelmise aasta augustis Postimehele, et koroonapandeemia tõttu on vaimse tervise probleemidega laste arv hüppeliselt kasvanud. Praegu tõdeb Kleinberg, et pöördujate arv pole vähenenud, vaid on samas suurusjärgus kui aasta tagasi.