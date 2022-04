Qvalitas ja Unimed liituvad Eesti suurimaks erakliinikute võrguks

Ettevõtted jätkavad tegevust oma seniste kaubamärkide alt, ent on tänasest ühiselt äratuntavad emafirma Mehiläise rohelise värvikeele ja logole lisatud südame järgi.

«Näeme, et põhilised väljakutsed Eesti tervishoius on praegu tervishoiutöötajate puudus, pikad ravijärjekorrad ja ka elukohast sõltuv ligipääs terviseteenustele. Saame Eesti suurima erakliinikute võrguna toetada riiki ja tervisekassat nende probleemide lahendamisel. Qvalitas ja Unimed suudavad koos kiiremini laiendada pakutavate terviseteenuste hulka ja avada lisaks 17 ühisele esindusele uusi kliinikuid üle Eesti. Samuti on koos efektiivsem teha investeeringuid oluliste meditsiiniliste uuringuseadmete ja muu kõrgtehnoloogia hankimiseks, mis on vajalik uue põlvkonna teenuste arendamiseks ja on seni olnud jõukohane vaid riiklikele haiglatele,» sõnas Qvalitase juhatuse esimees Tõnu Velt.

Qvalitase ja Unimedi arstid pakuvad Eestis unikaalsena üld- ja eriarstiabi, töötervishoiu ning kõiki hambaravivaldkonna teenuseid, mille kaudu suudetakse patsiendini tuua terviklik ja kõiki meditsiinivaldkondi kaasav tervishoiuteenus. «Oleme harjunud mõtlema, et hambaravi on ülejäänud tervishoiusüsteemist justkui eraldi, aga tegelikult on perearsti järel kõige enam külastatud just hambaarst. Unimedi ja Qvalitase liitumisega tahame tuua hambaraviteenused patsiendile veelgi lähemale ja siduda need teiste vajalike terviseteenustega. Töötame koos selle nimel, et toetada patsienti kogu meie meditsiinispetsialistide tiimiga üle kõigi erialade – nii on tema tervis ja heaolu terviklikult fookuses,» märkis Unimedi juhatuse liige Marja-Liisa Alop.

Terviseteenuste kättesaadavuse laiendamiseks arendavad Qvalitas ja Unimed terviseteenuste platvormi Digikliinik, mis võimaldab juba praegu patsientidel sõltumata nende asukohast saada minutitega arsti esmane vastus oma terviseküsimusele.

Lähiaastatel on plaanis avada mitmeid uusi ühiseid esindusi üle Eesti. Sel suvel valmib Tartu kesklinnas Kvartali keskuses Qvalitase uus kliinik.

Ettevõtted teevad koostööd juhtivate kindlustusseltsidega ja tervisekassaga, et tervishoiuteenused oleksid ligipääsetavad võimalikult paljudele. «Tervisekassa solidaarne ravikindlustus tagab terviseteenuste baaskättesaadavuse. Aga sellest ei saa mitte kunagi piisama,» ütles Velt. «Heaoluriikide eeskujul näeme Eestis suurt rolli tööandjate poolt pakutaval ravikindlustusel, mis riiklikku süsteemi toetab ja täiendab. Tööandjatega koostöös saame veelgi laiendada terviseteenuste kättesaadavust – Eestis on üksjagu ettevõtteid, kes koos kindlustusettevõtete ja meiega on seda teed juba läinud. Nii saame tervishoidu lisaressurssi, järjekorrad lühemaks ja inimesed terveks.»

Qvalitases ja Unimedis töötab kokku 885 patsientide tervisesse panustavat inimest ning aastas tehakse kliinikutesse kokku üle 300 000 visiidi. Ettevõtete ühises terviseteenuste portfellis on töötervishoiuteenus, üld-, eriarsti- ja hambaravi erialad, vaimse tervise nõustamine ning terviseanalüüsid ja -diagnostika. Qvalitasel ja Unimedil on kokku 17 esindust ning lisaks mobiilseid vastuvõtte võimaldavad viis meditsiinilise erivarustusega tervisebussi.