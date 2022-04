Shanghai teatas veel seitsmest koroonasurmast

Linnavõimud avalikustasid esmaspäeval esimesed koroonasurmad ning koos teisipäeval avalikustatud uute ohvritega on neid nüüd kokku kümme.

Peking on järginud koroonaviiruse nullstrateegiat, mille juurde käib masstestimine ja pikaajalised karantiinid.

See on küll ära hoidnud suurema tervisekriisi, kuid paljude arvates ei vasta riigi ametlikud koroonanumbrid tõele. Murekoht on see, et eakama elanikkonna vaktsineeritus pole kuigi kõrge.

Tõestamata postitused ühismeedias on väitnud, et Shanghais on esinenud koroonasurmasid, mis pole ametlikku statistikasse läinud. Kummatigi on need postitused internetist ühtäkki ära kadunud.

Shanghai tervishoiuametnikud kinnitasid pühapäeval, et vähem kui kaks kolmandikku 60-aastastest ja vanematest elanikest on saanud kaks vaktsiinisüsti ning tõhustusdoosi on lisaks saanud vähem kui 40 protsenti.