Teadlased avastasid, millises keha osas püsib koroona neli kuud pärast haigestumist

Uurijad leidsid, et seitse kuud pärast esialgset diagnoosi eraldus väljaheitega viiruse RNA-d umbes neljal protsendil uuritavatest.

See võib selgitada, miks osal Covidi patsientidest tekivad seedetrakti sümptomid nagu kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, ütles vanemteadur dr Ami Bhatt, Stanfordi ülikooli meditsiinigeneetika dotsent.

«Avastasime, et inimesed, kes olid saanud hingamisteede infektsioonist lahti – see tähendab, et nende hingamisteedes ei olnud enam viirust –, jätkasid SARS-CoV-2 RNA eritamist väljaheitega,» ütles Bhatt.