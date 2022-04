Stroomi rand tunnistati supluskõlbulikuks

Koostöös AS Tallinna Veega jätkuvad valgala seiretööd iganädalaselt ja aastaringselt koos veeanalüüside võtmisega. «Senine suurim probleem on mikrobioloogiliste näitajate suur varieeruvus merevees, mistõttu reostajate määramine on keeruline ja ajamahukas,» tõdes Pihlap.

Võrreldes 2021. aasta algusega ja varasemate läbiviidud uuringute alusel on kõige suurem mikrobioloogiliste reostuse vähenemine toimunud Harku pinnavee väljalasus. Antud väljalasus on mikrobioloogilised näitajad oluliselt paranenud.

«Jätkame ka sel aastal tööd, et samm-sammult muuta Stroomi ranna suplusvesi puhtamaks. Samas tuleb arvestada, et tegu on suuremahuliste uuringutega ja mikrobioloogiline reostus on episoodiline,» selgitas Pihlap.