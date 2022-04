Iga viies vähijuht tuli välja kaebusteta inimestel sõeluuringutega

«Sõeluuringul avastatud vähipatsientide ravi tulemus on võrreldamatult parem nendest, kes pöördusid arsti poole kaebustega. Lisaks varasemas staadiumis diagnoositavale vähihaigusele võimaldab emakaela- ning jämesoolevähi sõeluuring avastada ja ravida tekkinud haiguslikud muutused juba vähieelses staadiumis, mille korral ravi on efektiivne ning tervistumine on täielik,» kommenteeris TAI vähi sõeluuringute registri juht Vahur Hollo.

Eestis kutsutakse 2022. aastal rinnavähi sõeluuringule 50–68 aasta vanuseid naisi, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki. Kutsutavate hulgast arvatakse välja need naised, kes on käinud eelneva 12 kuu jooksul mammograafia uuringul. Seega on sel aastal rinnavähi sõeluuringule oodatud 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972 sündinud naised – kokku on sõeluuringule oodatud 86 236 naist.