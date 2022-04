Kolm tervishoiuettevõtet pakuvad reisilaeval Isabelle põgenikele esmast arstiabi

«Koostöö tervishoiuvaldkonnaga on põgenike majutamisel olnud väga hea vaatamata olukorra pidevale muutumisele ja kriisi ulatusele. Tallinna suuremates majutuskohtades on meditsiiniteenust pakkunud meie head partnerid. Isabelle on seni suurim põgenike majutuskoht ja väljakutseid on siin samuti kõige rohkem, mistõttu jagavad koormust kolm ettevõtet – Qvalitas, Confido ja Medicum,» ütles Põhja regiooni põgenike majutuse koordinaator Liisa Paavel.