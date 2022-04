Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 2500 nakatunut, haiglaravile jõuab alla 170 patsiendi

«Nakatamiskordaja R on langenud alla 0,8. Sellel nädalal võib oodata veidi alla 350 nakatunu päevas,» selgitas Sepp ja lisas, et nakatumise mõttes oleme jõudnud rohelisele riskitasemele.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades. «Suuremat langus on täheldatud nooremate inimeste seas ca 41 protsenti. 60+ vanuses inimeste nakatunute arv langes 28 protsendi võrra,» selgitas Sepp ja lisas, et kõrgeim haigestumus on 30–34-aastaste hulgas.