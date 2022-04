Hoia süda terve: südamearsti seitse soovitust igaks nädalapäevaks

Tubakatarvitajatel on risk haigestuda südame- ja veresoonkonnahaigustesse 2–4 korda kõrgem kui mittesuitsetajal. Seega tarvita tubakatooteid minimaalselt, et hoida oma tervist. Kui otsustad tarvitada alkoholi, siis tea, et see võib tõsta südamehaiguste, sealhulgas kõrgvereõhutõve, insuldi ja infarkti riski. On ka uuringuid, mis väidavad, et üks klaas punast veini teeb südamele hoopis head. Ehk on tõde kuskil vahepeal, kuid pea meeles, et kui võtad, võta mõõdukalt. Ja võta vett vahele.