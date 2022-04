Viljatusnõustaja: koolisüsteemis keskendutakse rasedusest ning suguhaigustest hoidumisele, aga vähe räägitakse sellest, kuidas viljakust hoida

Viljakusteadlikkus on mõiste, mis on seotud pereplaneerimiskäitumisega, kuigi viljakusteadlikkus võiks ja peaks olema sellest enam - see peaks olema teadlikkus inimese reproduktiivsüsteemist ja elutsüklist, samuti ohtudest reproduktiivtervisele ja teadmistest, kuidas püsida terve ja viljakas kogu eluperioodi vältel.

Viljakusteadlikkus annab paremad teadmised ja oskused enese eest hoolitseda, tõstab teadlikkust erinevatest võimalustest-valikutest mis muu hulgas puudutavad pereplaneerimiskäitumist. Mida parem viljakusteadlikkus, seda kiiremini jõutakse vajadusel ka abini.

Meie koolisüsteemis keskendutakse rasedusest ning suguhaigustest hoidumisele, mida on kindlasti vaja teha, aga väga vähe räägitakse sellest, kuidas oma viljakust hoida. Kas see on oluline, kui ühel hetkel lapsi saada soovitakse. Kui sellele varasemalt üldse tähelepanu pööratud ei ole, siis võib tulla suure ja kurva üllatusena, et rasedaks jääda ei ole sugugi nii kerge nagu arvati. Paljudel juhtudel on võimalik viljatusprobleeme ennetada, kui oleks teadlikkus viljakusest ning sellele mõjuvatest faktoritest.

Ehk oleks aeg rääkida hoopis tervise hoidmisest, viljakuse hoidmisest, millesse integreerida ka soovimatust rasedusest ja sugulisel teel levivatest haigustest rääkimine. Noortel on vaja õppida tegema tervislikke ja vastutustundlikke otsuseid oma keha ja suhete kohta, neil on vaja teada, kuidas luua turvalisi, rahuldust pakkuvaid ja vastastikku lugupidavaid (seksuaal)suhteid. Lisaks peaks rääkima ka armastusest, hoolimisest, emaks ja isaks olemisest, laste kasvatamisest, sellisest pereelust, kuhu sündivad lapsed on oodatud. Ja kindlasti sellest, et see, mida sa teed ning kuidas enda ja oma kehaga noores eas ümber käid, mõjutab su tervist ja viljakust vanemaks saades.

Raseduskriisi-, leina- ja viljatusnõustaja Triinu Tints. Foto: MARTIN KOSSESON

Sündimus Euroopas on langustrendis, viljakusprobleemidega inimeste arv tõuseb. Sellest tulenevalt on selge, et viljakusteadlikkust on vaja tõsta ning seda juba varases eas, ja seda nii poiste kui tüdrukute seas. Nii poisid kui tüdrukud peavad teadma bioloogiast, viljakusest ning seda mõjutavatest teguritest. Kuus riiki maailmas on alustanud tööd viljakushariduse pakkumisega, nende eesmärk on suurendada teadlikkust viljakushariduse olulisusest: Inglismaa, Austraalia, Kanada, Rootsi, Taani ja Portugal. Armeenias ja Inglismaal on välja töötatud riiklik viljakusõppe programm, mis on mõeldud noortele ja kus keskendutakse viljakuse eest hoolitsemisele.

Oma keha eest hoolitsemine on oluline hea tervise jaoks, samuti viljakuse hoidmiseks. Inimesed peaksid järgima tervislikke eluviise hea tervise mõttes kogu aeg ja loomulikult last planeerima hakates. Normaalkaal, mittesuitsetamine, alkoholitarvitamise vähendamine, mõistlik kofeiini tarbimine, füüsiline aktiivsus - see tõstab rasestumise ning terve lapse sünni tõenäosust.

On teada, et viljakus langeb aastate lisandumisega. Tüdrukud sünnivad teatud hulga munarakkudega, mida elu jooksul juurde ei teki, umbes 37. eluaastaks on 90 protsenti munarakke kadunud. Puberteedist alates toodavad mehed spermat elu lõpuni, kuid sperma kvaliteet hakkab vanuse kasvades langema. Alla 30-aastastel naistel on tõenäosus igakuiselt rasedaks jääda 20 protsenti, 40-aastastel naistel on see protsent viis. Üle 45-aastaste meeste puhul tõuseb naisel raseduse katkemise ning lapsel kaasuvate haiguste võimaluse risk.