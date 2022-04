Koroonaviiruse tülikas omadus tooks ühel juhul kaasa õudusfilmile kohase stsenaariumi

Paljudel üheahelalistel RNA-viirustel on omadus rekombineeruda, see tähendab, et nad on võimelised teiste sugulasviirustega oma genoomi osasid vahetama. Kui kaks sarnast tüve suudavad nakatada ühte peremeesrakku, on võimalus, et tekib uus hübriidviirus, mis sisaldab geene mõlemalt eellaselt, selgitab Tartu Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner ajakirjas Perearst.