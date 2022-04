Uus koroona alamtüvi puksib New Yorgis vana omikronit lavalt välja

Enamikul neist pole püünele pääsemiseks piisavalt mutatsioone. Kuid kaks neist võsudest – BA.2.12.1 ja BA.2.12 – on soodustanud Covid-19 juhtumite ja hospitaliseerimiste arvu kasvu New Yorgi osariigi keskosas. Ja üks neist, BA.2.12.1, ületab BA.2 leviku kiirust ka juba teistes piirkondades.

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse uued andmed näitavad, et BA.2.12.1 põhjustas eelmisel nädalal USA-s 19 protsenti uutest Covid-19 nakatumistest, võrreldes hinnanguliselt 11 protsendi juhtudega eelmisel nädalal ja 7 protsendiga sellele eelnenud nädalal.

Washingtoni ülikooli rahvatervise kooli epidemioloogi ja geeniteadlase Trevor Bedfordi sõnul näitab selline nakkuste arvu kasv, et BA.2.12.1 omab eelist BA.2 ees.

Kuigi BA.2 on endiselt väga levinud, on selle levimus pisut vähenenud. Eelmisel nädalal põhjustas see USA-s hinnanguliselt 74 protsenti Covid-19 juhtudest, võrreldes ligi 76 protsendiga nädal varem.