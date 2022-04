Võimalus teha emakakaelavähi sõeluuring kodus tõi rohkem osalejaid

Alates 2021. aastast on Eestis emakakaelavähi sõeluuringu esmastestiks uuring, millega tuvastatakse emakakaelavähi peamise riskiteguri ehk inimese papilloomiviiruse (HPV) nakkus. Osalemine kliinikus läbiviidavas sõeluuringus on aga olnud madal ja nii pakuti pilootuuringus täiendava testimisviisina kodutestimist, mis võimaldab naisel võtta proov ise endale sobival ajal ja kohas.

«Uuringud näitavad, et naise poolt võetud kodutest on sama usaldusväärne kui arsti või ämmaemanda poolt kliinikus võetud HPV test. Paljudes riikides on kodutesti rakendamine tõstnud oluliselt emakakaelavähi sõeluuringus osalemist,» märkis uuringu juht, TAI vanemteadur dr Piret Veerus.