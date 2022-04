Kuidas planeerida ühist puhkust, kui peres on liikumisraskusega laps?

Mida ilusamaks läheb ilm, seda rohkem kisub inimesi õue, mägede taga pole ka suvi, mil tore teha perega matk, käia metsas ja mere ääres või võtta ette lausa pikem reis. Ühistest vahvatest mälestustest ei pea ilma jääma ka need pered, kus laps mingil põhjusel omal jalal liikuda ei saa. Abivahendikeskuse Invaru lasteterapeudid Helena Lõune ja Piret Kaasiku kinnitavad, et ehkki ettevalmistusi tuleb sellisel perel ehk rohkem teha, on tänapäevaseid abivahendeid kasutades võimalik ka liikumisraskusega laps puhkusele kaasa võtta.

Milline abivahend sobib kõige paremini?

Väljasõidule või matkale minnes tasub mõelda, milline liikumisabivahend lapsele kaasa võtta. «Valik sõltub sellest, kuhu tahetakse minna ja mida ette võtta. Loomulikult tuleb arvestada lapse füüsilist võimekust,» kinnitab lasteterapeut Helena Lõune.

«Kui laps ei kõnni ise üldse ja tema keha vajab rohkem toetamist, siis on heaks liikumisvahendiks kergkäru. See sarnaneb väikelaste jalutuskärule, aga on funktsionaalsem ning sellele on võimalik paigaldada erinevaid lisasid istumisasendi korrigeerimiseks ning selle turvalisemaks kasutamiseks,» selgitab lasteterapeut. Kui aga lapsel on ülakehas ja kätes jõudu, siis võib tema sõnul proovida aktiivratastooli, mida saab ka laps ise juhtida.

Lapsele, kes suudab teatud vahemaa ise liikuda, sobib ka käimisraam. «Mõnikord ongi mõistlik puhkuse ajaks üürida mitu abivahendit. Kui laps kogu aeg ise käia ei jaksa, saab ta vahepeal olla ratastoolis või jalutuskärus. Samas, et ka tema kogeks rõõmu liikumisest ja füüsilisest aktiivsusest, võib teatud ajahetkedel kasutada käimisraami,» räägib Lõune.

«Vanemad tunnevad oma last kõige paremini ja teavad, kui palju tal suutlikkust ning jaksu on. Loomulikult saab alati terapeudiga nõu pidada, abivahendeid proovida ja abivahend lapse kasvule, kehale ning suutlikkusele vastavaks kohandada.»

Kindlasti tuleb abivahendi valimisel silmas pidada ka maastikku. Terapeut soovitab künklikule ja pehmele maastikule pigem suuremate ratastega ratastooli või käru, mida on hõlpsam lükata. «Suuremate laste puhul saab ratastooli ette panna eraldi kinnitatava lisaratta ehk freewheel´i. See aitab erinevatel pinnastel paremini edasi liikuda ja on looduses matkamisel kindlasti väärt abimeheks. Käimisraamiga on aga parem liikuda kõvemal ja tasasemal pinnasel, sest rattad on väikesed ja näiteks liivasel pinnal on sellega kindlasti keerulisem edasi saada,» soovitab Helena Lõune.

Kui on aga plaanis linnapuhkus ja liigutakse peamiselt asfalteeritud tänavatel, siis võivad käru või ratastooli rattad olla väiksemad ning rehvid õhemad. Sellisel juhul on hea võtta kerge kaaluga liikumisabivahend, mida on hõlbus kokku panna, et vajadusel autosse, bussi või lennukisse tõsta.

Populaarsust koguvad jalgrattad