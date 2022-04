Shanghai ametlik koroonaohvrite arv tõusis

Covidist põhjustatud surmajuhtumite arv on viimasel ajal kasvanud, ehkki nakatumine langeb ja nädalaid kestnud piiranguid on hakatud tühistama.

Olles silmitsi riigi kõige rängema viirusepuhanguga, on enamik Shanghai 25st miljonist elanikust alates eelmisest kuust lukustusmeetmetes olnud, järgides kompartei järeleandmatut koroonavastast nullstrateegiat.

Kiiresti leviv viiruse omikrontüvi on aga need jõupingutused nurjanud ning alates märtsist on tuvastatud üle 400 000 nakatumise.