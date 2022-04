Südameapteegi frantsiisiettevõtte Pharma Holding saab uue juhi

Pharma Holdingut juhatuse esimehena rohkem kui viis viimast aastat juhtinud Risto Laur annab järgneva kahe ja poole kuu vältel tööjärje uuele juhile üle ning lahkub seejärel ettevõttest.

«Oleme strateegia hästi paika saanud - Südameapteegi teenindus on klientide poolt enimhinnatud, meil on tipptasemel ja hästi motiveeritud meeskond, pidevalt ajaga kaasas käiv apteekide võrgustik ning kiiresti turgu kasvatav e-apteek,» rõhutas tänane juhatuse esimees Risto Laur ning lisas eesseisvat muudatust kommenteerides: «Kõik liigub plaanipäraselt. Evelin on Südameapteegi juhtimises osalenud juba aastaid, mistõttu saan teatepulga üle anda hea tundega.»

«Apteek peab olema kodu lähedal. Apteekritel on oluline roll esmatasandi tervishoius ja apteeker on sageli esimene kontakt, kellelt inimene tervisenõu saab,» on Evelin Härma veendunud, mistõttu peab ta väga oluliseks Südameapteekide võrgustiku pidevat arendamist: «Apteeke ei pea ja ei saagi olla lõputu arv, aga nad peavad olema inimesele mugavas läheduses ja pakkuma kvaliteetset teenust.»

Täna tegutseb Eestis kokku 66 Südameapteeki ning kõikjalt kättesaadav e-apteek.