Suurenes gripi tõttu hospitaliseerimist vajanud laste arv

Gripi positiivsete testide osakaal on jätkuvalt kasvutrendis, kuid juurdekasv on pisut aeglustunud. Kui eelmistel nädalatel oli juurdekasv ca 80–100 protsenti, siis nüüd on nädalas juurdekasv ligi 30 protsenti. Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 1570 A-gripiviirust, mida on 27% rohkem kui 14. nädalal. Nakatunutest 48 protsenti moodustavad lapsed. Kõige rohkem kasvas haigestumus vanemaealiste seas, vanuses 70–79 ja laste seas, vanuses 0–4 – vastavalt 80 protsenti ja 71 protsenti.