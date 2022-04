Millised on infarkti ebatüüpilised sümptomid?

Nõnda peaks oma südame, veresoonte ja aju kaitsmiseks kindlasti loobuma suitsetamisest. Meie infarktiregistri alusel suitsetab umbes kolmandik infarktihaigetest. «Suitsetamine ja igasugused piibutamised, kõik need põsktubakad ja e-sigaretid, suurendavad riski,» rõhutab dr Uuetoa.

Naised peavad arvestama, et suitsetamine on nendel jõulisem riskifaktor kui meestel. «Suitsetamine tõuseb noorte naiste hulgas, suitsetamisega seotud haiguste risk tõuseb, suitsetajatel on menopaus varasem,» lisas dr Uuetoa. «Kui mees lõpetab suitsetamise, siis tema risk võrdsustub mittesuitsetajatega suhteliselt kiiresti. Naistel kulub sinna aastaid.»

reeglina on infarktihaigel mitmeid riskifaktoreid, millest sagedasim on Eesti registri andmetel kõrgenenud vererõhk – tervelt 81 protsendil patsientidest. Sellele järgneb kolesterooli ainevahetuse häire, mida leitakse enam kui pooltel (65,3 protsenti). «Nukker on, et Eestis on nii kõrgvererõhktõbe kui kolesterooli häire kerge tõusutrendiga alates 2012. aastast. Iga neljas meie infarktihaige on diabeetik,» ütleb dr Uuetoa. «Tasub teada, et varasemalt läbipõetud infarkt on ise korduva infarkti riskifaktor. Eestis esineb korduv südameinfarkt ühel neljandikul patsientidest.»

Kuidas infarkti vältida?

Esmalt – veel tervena tuleks hoolitseda selle eest, et teatakse oma perearsti ja käiakse tervisekontrollis. Südamehaiguste riskifaktorite skriinimist peetakse otstarbekaks meestel alates 40-ndast eluaastast ja naistel alates 50-ndast eluaastast või menopausi tekkimisest. «Üldistades võib öelda, et infarktiennetuses töötab nii-öelda poolte reegel: 50 protsenti surmadest saame vältida riskifaktorite mõjutamisega ja 50 protsenti õigete ravimite püsiva ja sihipärase kasutamisega,» räägib dr Uuetoa.

Tänaseks on tööstusriikides dr Uuetoa sõnul murtud müüt, nagu oleksid südamehaigused meeste pärusmaa. «Tegelikult on naiste suremus südame-veresoonkonnahaigustesse isegi kõrgem kui meestel ja need on vägagi naiste haigused,» nentis dr Uuetoa, lisades, et naiste suremuses on oluline insuldi suurem esinemissagedus.

«Kogu meie rahva jaoks on oluline teadvustada, et Euroopa viimase südameveresoonkonna (SVH) ennetuse ravijuhendi määratlusel kuulub Eesti väga kõrge SVH riskiga riikide hulka – Eestis on SVH-suremuse risk 500/100 000 meestel ja 250/100 000 naistel,» räägib kogenud kardioloog.

Euroopas rakendatakse alates 2012. a. välja teatud erisoovitused SVH ennetuseks naistel. Nõnda soovitatakse skriinimist südamehaiguste suhtes naistele vanuses üle 50 aasta või menopausi tekkimisel. «Eestis ei jõuta tihti skriiningule. Ei peaks ainult kaebusi ootama,» rõhutab kardioloog.

Igapäevaelus tasub lähtuda mitmetest tunnustatud soovitustest. Üks neist on püsida normkaalus (optimaalne keha massi indeks on 20-25 kg/m2), toituda tervislikult ja hoida soolatarbimine madal – mitte üle 5 grammi ööpäevas. Ei tohi suitsetada, ei tohi alkoholiga liialdada. Alkohol ei ole tõestatud südameravim ja sellest lähtuvalt soovitatakse vähemalt kolme alkoholivaba päeva nädalas. Optimaalne oleks meestel püsida tarbimises <14 ja naistel <8 alkoholiühiku päevas; Euroopa värske soovitus on piirata alkoholi tarbimist nii, et absoluutset etanooli kogus on <100 g/nädalas. Arvestust pidades tasub teada, et 1 alkoholiühik on 10 grammi puhast etanooli.