Iga astmaatik saab ise kontrollida, kuivõrd haigus tema elu mõjutab

Õnneks saab täna juba paljude perearstikeskustega suhelda e-kanalis, mis tähendab, et abi on sõna otseses mõttes ühe kliki kaugusel. Siit edasi on juba iga inimese enda valik, kuidas ja kui palju arstidega suhelda enda tervise huvides. Astma patsient saab oma seisundit kontrollida tänu astma kontrolli testile, mis on igaühele vabalt kättesaadav. Testi tegemine võtab aega paar minutit ning testi lõppedes näed oma skoori. Kui skoor on alla 20, siis peaks kergelt mõtlema oma ravi läbi, kuid tulemusega alla 18, peaks viivitamatult perearstikeskusega ühendust võtma ja ravi korrigeerima. Oluline on mõista, et astma kontrolli test on tähelepanu tõmbamiseks, abi annavad ikkagi ravimid.

Astmapatsiendi esimene kontakt on pereõde, nende pädevus on aina kasvanud ning möödunud aastal pereõdedele välja töötatud tegevusjuhend võimaldab astma diagnoosiga patsientidele paremat elukvaliteeti, vähendab haiglakoormust ning tagab koostöö perearsti ja pulmonoloogiga. Alati ei ole vaja kiiresti just perearsti juurde saada, abi algab pereõest.

Dr Ingeraineni kogemus on näidanud, et ligi pooled baasravil olevad patsiendid, kes on astma kontrolli testi tulemusel vastuvõtule tulnud, on tegelikult ise oma rohud võtmata jätnud. Eestis on saadaval väga head kvaliteetsed innovaatilised astmaravimid, mis töötavad hästi ning kõrvaltoimed on näha vähe, ning kui välja kirjutatud ravimeid korrapäraselt võtta, saab igapäevaelu täisväärtuslikult edasi elada. Aastal 2021 kirjutati välja üle 270 000 retsepti astmaravimitele.