Algas liikumisväljakutse noorte parasportlaste toetuseks

Liikumisväljakutse toimub kevadise koolivaheaja kestel 25. aprillist kuni 1. maini. Liikumisväljakutse raames on kõikidel huvilistel võimalus läbida endale jõukohane ja meelepärane arv tervisekilomeetreid ning registreerida oma võistkonna poolt läbitud teekonna pikkus rakenduse Yumuuv kaudu. Eesmärgiks on teha üheskoos maakerale tiir peale. Lisaks saavad kõik kaasalööjad anda rahalise toetusega hoogu noorte parasportlaste edasisele karjäärile.

Eesti Paralümpiakomitee poolt kinnitatud stipendiaatideks on parakergejõustiklased Entoni Pašun, Oskar Kobin, Peeter Brifik ja Remy Märtson, ratastoolitennise mängija Liis Simmul ning pararattur Anre Nõmme. Kõikide sportlaste tulevikupüüdlusi saab toetada lehel https://paralympic.ee/et/annetused

SK Nord kevadise liikumisväljakutsega liitusid TalTech Spordiklubi, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Audentese Spordiklubi, FCI Levadia, FC Flora, MyFitness, FC Nõmme United ja Tartu JK Tammeka.

SK Nord spordidirektori Gerd Kanteri sõnul on nende iga-aastane liikumisväljakutse muutunud üha populaarsemaks: «Oleme kaasanud oma väljakutsesse spordiklubisid üle Eesti. Sel aastal teeme liikumisväljakutse raames koostööd Eesti Paralümpiakomiteega,» ütles Kanter.

«Eesmärk on, et sport oleks kõigile kättesaadav ja võimalik, pakuks rõõmu ning rahulolu. Sest nii elavad inimesed tervislikuma ja pikema elu. Selle aasta liikumisväljakutse raames saamegi üheskoos liikudes toetada neid sportlasi ja harrastajaid, kelle liikumine on mingil põhjusel raskendatud,» lisas olümpiavõitja.

Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm toonitas vajadust märgata ja toetada tublisid parasportlasi ning entusiaste rohujuure tasandil. «Hiljuti elasime üheskoos kaasa Eesti ratastoolikurlingu võistkonna tublidele etteastetele Pekingi taliparaolümpiamängudel. Selleks, et Eesti paraspordi tipp muutuks aastate jooksul veelgi kõrgemaks ja teravamaks, vajame uusi tublisid tegijaid ja hea tahtega kaasaaitajaid, kelle pühendunud töö ja tegevus tagab laialdase tugeva kandepinna. Mul on väga hea meel, et meil avaneb Spordiklubi Nord iga-aastase kevadise liikumisväljakutse raames suurepärane võimalus tulevaste paraolümpiasportlaste unistustele ja eesmärkidele hoogu anda,» ütles Haukanõmm.