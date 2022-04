Proviisor on oluline spetsialist patsiendi raviteekonnal

Apteegiteenused on pidevalt läbi aja arenenud. Proviisori eriala esimese aasta tudeng Kristjan Martin Malva lausus, 20. sajandi algul piirdusid teenused vaid ravimite valmistamise ja väljastamisega. Farmaatsia areng on aga muutnud põhirõhku teistegi teenuste suhtes. «Nüüd on mitmetes üldapteekides üle Eesti privaatne nõustamisruum. Lisaks ravimialasele nõustamisele on võimalik näiteks vaktsineerimine, kuiva silma test ja erinevate tervisenäitajate nagu veresuhkru ja vererõhu mõõtmine,» selgitas Malva.

2019. aastal alustati pilootprojekti, mille eesmärk oli koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakkuda apteegis iseteenindusliku kioski vahendusel retseptiravimite pikendamise teenust, et vähendada perearstikeskuste ja EMO töökoormust. «Patsient, kes põeb mõnda kroonilist haigust, saab tänu sellele ravimeid kasutada järjepidevalt. Samuti on see heaks alternatiiviks olukordades, kus patsient on unustanud retsepti õigeaegselt pikendada, sest ravimid saab kätte ka töövälisel ajal,» ütles proviisori eriala tudeng Emma Maria Metsandi. 2021. aasta seisuga pakkus sellist võimalust 19 apteeki üle Eesti.

Emma Maria Metsandi lisas, et samuti alustati samal aastal ravimite kasutamise hindamise teenust, mille eesmärk on viit või rohkem ravimeid võtvate patsientide nõustamine, et nad kasutaks ravimeid ohutult.

«Mitut erinevat ravimit korraga võttes on oluline jälgida nii kasutusjuhendeid kui teada kõrvalmõjude kohta. Raviskeemi hindamine ja patsiendist lähtuvalt kohandamine aitab tagada ravimpreparaatide õige manustamisviisi ning parandab ka patsiendi elukvaliteeti. Muidugi võiks ravimitest rääkida perearstki, kuid proviisoril on rohuteadusest laiemad teadmised ning ühtlasi oleks see hea viis perearsti koormuse vähendamiseks ning proviisori teadmiste sisuliseks rakendamiseks esmatasandi tervishoius,» selgitas Metsandi. Selline teenus on kasutusel näiteks nii Suurbritannias kui Hollandis juba mitu aastat.