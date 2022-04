Endine minister Kaia Iva: juba üle kuu aja elab meie peres üheksa-aastane tüdruk, kelle ema on sõjas

«Meil on täna maailma parim vanemapuhkuse süsteem, vanemad saavad käia tööl ja kohustusi jagada. Iga pere peab leidma tasakaalu, kuidas vanematel ja lastel on kõige parem,» kõneles endine sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

«Tasakaal algab mõistmisest, et emad ei pea olema ideaalsed. Piisab sellest, kui olla piisavalt hea. Vanemad tahavad oma lastele kõike pakkuda, kuid tegelikult ei pea kõike jõudma oma tööde, hobide ja muu elu kõrvalt.»

Kaia Iva sõnul on lapse jaoks kõige olulisem turvatunne, ka siis kui laps pole koos vanematega, vaid üksi, mõne teise lähedase inimesega või lasteaias-koolis. Laps peab teadma, et ta on alati hoitud, hinnatud ja armastatud – sellise turvatunde loomine laob baasi ja võimalused perekonna tulevikuks.

«Lapsel on ennekõike vaja kindlustunnet, et ema ei kao kusagile, ema on alati olemas. Kui mina olen läinud tööle, olen alati lapsi töö juurde kaasa viinud, et nad teaksid, kus ema päeval on ja mida ta teeb. Meie peres on kaks bioloogilist last ja kolmas, kes on sündinud meie südamest, mitte ihust. Just tema jaoks on väga oluline teada, kus ema on – see annab turvatunde, mis omakorda võimaldab emal olla rahulikult tööl ja tegeleda oma hobidega,» kõneles Kaia Iva.

«Täna on meie pere küsimuse ees, kuidas kasvavad lapsed, kui ema on sõjas. Kui Eestisse saabus buss, kus viibisid Ukraina politseinike lapsed, oli selles bussis üheksa aastane tüdruk oma vanaemaga. Tema ema on politseinik,» rääkis Kaia Iva.

«Kuidas me viime selle pere hotelli? Nüüd juba üle kuu aja elab see vanaema oma tütretütrega meie juures. Püüame anda selle tüdruku emale vastuse – kuidas olla tööl, kui käib sõda ja su laps asub teises riigis. Oluline on, et ema teab, kus ta tütar on ja et temaga on kõik korras. Saadame emale pilte ja nad saavad omavahel suhelda. Vanemad teavad, et tütar on turvalises kohas ja teda hoitakse.»