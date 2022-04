Soome siilid kannavad antibiootikumitundetuid baktereid

Sellel ajal, kui te neid ridu loete, on Lissabonis lõppenud Euroopa kliinilise mikrobioloogia ja nakkushaiguste kongress, kus ka siilide ja inimeste ühiseid mikroobe käsitletakse. Lühendi MRSA taga peitub tegelikult metitsilliiniresistentne bakter Staphylococcus aureus ehk stafülokoki tüvi, mis ei ole tundlik paljudele antibiootikumidele ehk siis seda nakkust on üliraske välja ravida. Üks ohtlikest MRSA tüvedest levib praegu massiliselt Põhjamaade ja Soome haiglates ja mugav oleks selles ju siile süüdistada. Kuid siin on mitu “aga”. Cambridge ülikoolis tehtud ja ajakirjas Nature avaldatud uuringud ütlevad, et siilide MRSA on tekkinud 200 aastat tagasi ehk palju enne seda aega, kus inimene antibiootikumide ettevaatamatu ülekasutusega tänapäevase ulatusega probleemid tekitas. Siilidel on MRSA tekitajaks seen Trichophyton erinacei, mis tekitas oma antibiootikumi võitluses stafülokokiga eluruumi eest siili nahal. Stafülokok õppis aga seene antibiootikumiga hakkama saama. Nii nad üksteist tasakaalus hoiavadki.