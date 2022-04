Psühholoog Kristi Raava selgitab, milline on seos päikesevalguse ja vaimse tervise vahel

Eestis on pimedat aega rohkem kui valget. Pimedal ajal on negatiivne maik. Kuigi just see aeg on kõige õigem tempo mahavõtmiseks, siis ei ütle just paljud, et nende lemmikaeg on sombune ja hall oktoober või sulaveene märts. Raava tuletab meelde, et igal aastaajal on omad võlud ning neid tuleb õppida hindama. Olenemata sellest, mis ilm parasjagu on, vajame looduslikku valgust. «See on ellujäämiseks hädavajalik,» rõhutab psühholoog. Tasub teada, et päikesevalguse kasu saame tunda ka siis, kui ilm on pilvine. «Valgusuuringud on tõestanud, et pilves ilmaga on looduslik valgus kümme korda tugevam kui siseruumide valgus. Sõltumata sellest, mis valgustus ruumidesse paigaldatud on,» selgitab psühholoog.