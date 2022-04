Koroonanakkuse kestvuse rekord on kaugelt üle aasta

Viiruse regulaarne proovide võtmine ja geneetiline analüüs näitas, et üheksast patsiendist viiel tekkis vähemalt üks mutatsioon, mis võiks ohtlik olla. Mõnedel inimestel tekkis mitu mutatsiooni, mis olid sarnased Alfa, Delta ja Omicroni tüvedes tekkinud mutatsioonidega. Ühelt patsiendilt pärit viirus sisaldas aga 10 sarnast mutatsiooni, mida võib leida Alfa, Gamma ja Omicroni tüvedest. See pakub tõendeid, et immuunpuudulikkusega inimestel võivad tekkida uued viiruste variandid. Teadlased ütlevad, et ükski nende uuringus osalenud isik ei tekitanud uusi tüvesid, mis oleks muutunud laialt levinud murettekitavateks variantideks. Ka pole teada, kas sellised tüved, nagu Alpha, Delta ja Omicron, tekkisid sel viisil.