Haigekassa hakkab vastu võtma vaktsiinikahjude avaldusi

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles, et seejärel hindab haigekassa tervisedokumentide alusel, vajadusel ka eksperte kaasates, milline on selle tekkinud kahju raskusaste. «Kõige väiksem summa, mida kõige kergemal juhul on võimalik saada, on 2000 eurot ja kõige suurem summa, üliraske tervisekahjustuse korral või ka surma korral on 100 000 eurot,» ütles Paluste.