Avastati veel üks üllatav koht, mida koroonaviirus kahjustab

Alates SARS-CoV-2 esimesest pandeemialainest on teadlased ja arstid täheldanud nakatunud isikute neuroloogilisi ja veresoonte kahjustusi, vahendab Medical Xpress. Kuna võrkkest on osa närvisüsteemist ja annab võimaluse vaadelda veresooni otseselt ja mitteinvasiivselt, tegi uurimisrühm silmapõhja uuringuid patsientidele, kes saabusid Genfi ülikoolihaigla sisehaiguste osakonda Covid-19 põhjustatud kopsupõletiku tõttu ja kellele määrati hapnikravi.

«Silma tagaküljest tehtud foto annab juurdepääsu võrkkesta veresoonte süsteemile, mis on jumala kingitus Covid-19 põhjustatud veresoontehaiguse lihtsaks uurimiseks,» ütleb Eleonora Riotto, kes oli uuringu tegemise ajal UNIGE arstiteaduskonna üliõpilane. Uuringus vaadeldi 172 inimest, kes olid nakatunud SARS-CoV-2-ga.

Võrkkesta valged laigud

Uurimisrühm tegi uuringud kaameraga, mis pildistas võrkkesta ilma vajaduseta pupille laiendada. Uuritavatel leiti 11 protsendil juhtudest võrkkestalt valgeid laike. «Need on märgid võrkkesta vaevusest, mis on tekkinud väikeste veresoonte sulguse tõttu. Need võivad olla põhjustatud embooliast või võrkkesta veresoonte põletikust — kusjuures ka viimane võib takistada vereringet ja põhjustada potentsiaalselt hapnikupuudust. Enamasti täheldatakse neid diabeeti või kõrgvererõhutõbe põdevatel inimestel,» ütleb dr Gordana Sunaric Mégevand, Adolphe de Rothschildi oftalmoloogia kliiniliste uuringute keskuse meditsiinidirektor.