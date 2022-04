Tallinn maksab esimese haiguspäeva hüvitamistoetust mai lõpuni

«Viiruse leviku piiramiseks oli äärmiselt oluline, et inimesed jääksid koju juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Sageli aga minnakse haigena tööle, sest rahaline kaotus annaks pere eelarves tugeva tagasilöögi. Esimese haiguspäeva hüvitamisega sai linn pakkuda inimestele veidigi tuge, et koju jäämise otsus tuleks kergemini,» selgitas abilinnapea Betina Beškina toetuse maksmise tagamaid. «Alates möödunud aasta märtsist kuni siiani on linn maksnud esimese haiguspäeva hüvitist ligi 39 000 tallinlasele, selleks on linnaeelarvest kulunud üle ühe miljoni euro.»

Abilinnapea lisas, et kuna COovid-19 ohutase on praeguseks muutunud, siis maksab linn esimese haiguspäeva hüvitise toetust veel mai lõpuni. «Kuid jälgime kindlasti, milliseks kujuneb olukord sügisel ning vajadusel tuleme selle meetme juurde taas tagasi,» ütles Beškina.

Eelmise aasta jooksul sai esimese haiguspäeva hüvitise toetust ligi 14 000 inimest ning välja maksti üle 417 000 euro. Käesoleval aastal on aprilli seisuga saanud toetust ligi 25 000 inimest ning toetust on välja makstud üle 740 000 euro. Märtsist 2021 kuni aprillini 2022 on Tallinna linn esimesi haiguspäevi hüvitanud 1 158 210 euro ulatuses.

Esimese haiguspäeva hüvitise summa on 30 eurot. Tallinna linnavolikogu määruse «Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord» muudatuse kohaselt on õigus seda saada füüsilisel isikul, kellele on kirjutatud välja esmane haigusleht ajavahemikul 1. septembrist 2021 kuni 31. maini 2022, samuti tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu.