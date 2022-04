Kuidas sõjapõgenik oma retseptiravimid kätte saab?

Nädalake tagasi sai riigihalduse minister valmis määruse, millega sõjapõgenike retseptiravimitega tegelemine on omavalitsuste korraldada. Mis enamasti tähendab seda, et esialgu maksab omavalitsus apteegile põgeniku retseptiravimi kinni ja riik kompenseerib selle maksumuse omavalitsusele kaks korda aastas - mais ja septembris. Mõeldud on see abiandmise viis neile sõjapõgenikele, kes pole veel kätte saanud oma ajutist üheaastast elamisluba ja isikukoodi, mille taotlemine võtab omajagu aega. Alles elamisloa saamise järel saab hakata vaatama, kuidas ravikindlustust saada, sest elamisluba täiskasvanule automaatselt kindlustust ei taga. Kõige lihtsam on lastega - kui elamisluba käes ning elukohaandmed teada, siis päeva-paariga saab laps ka ravikindlustuse. Elukohaandmete kirjapanek on aga trikiga asi, kui põgenikud endiselt näiteks hotellis või muudes ajutistes eluruumides elavad.