Suurem risk rasvumise tekkeks on just selle haigusega inimestel

«Mitmed uuringud on näidanud, et astmal ja rasvumisel on ühised sotsiaalmajanduslikud, käitumuslikud ja keskkondlikud tegurid, mis võivad viia mõlema haiguse tekkeni. Mõned varasemad uuringud keskendusid mehhanismidele, mille tõttu võib rasvumine viia astmani,» ütles üks uuringu autor Subhabrata Moitra.