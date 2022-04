Kampaania julgustab naisi ise regulaarselt rinnatervist kontrollima

Vähiliit koostöös loovagentuuriga Tank tuletavad kõikidele naistele meelde, et sama oluline kui regulaarne välimuse eest hoolitsemine, on ka igakuine enesevaatlus, mis on lihtsaim viis rindade kontrolliks ja rinnavähi ennetuseks. Enesevaatluse lihtsad juhised leiab rinnavähk.ee ja kasvaja.net.

Üle Eesti on mitmetes juuksurisalongides kasutusel roosad keebid, millega tuletatakse naistele meelde enesevaatluse võtteid. Roosa keep, mida naine näeb juuksuritoolis terve seal istumise aja peeglist, annab esimesed juhtnöörid, kuidas rindade enesevaatlusega alustada, ning suunab Vähiliidu kampaanialehele Roosa keep, millel on juba põhjalikum informatsioon.

Salongi Helen Heinroos Hair asutaja Helen Heinroos rõhutab, et oluline on ennast kontrollida, et saaks olla kindel.

«Olen ise regulaarne oma tervise kontrollija, nii emakakaelavähi kui nüüd ka rinnavähi. Kunagi öeldi mulle, et miks nii vara tulite rinnakontrolli, olete liiga noor! Ma arvan, et kui inimesel on kahtlus, on oluline, et ta võiks lasta ennast kontrollida vanusest hoolimata. Et ei juhtuks olukorda, kus talle lõpuks öeldakse «kus Sa varem olid!». Juuksurisalongid on väga hea koht naistele selliste sõnumite edasiandmiseks – siin aetakse ikka naistejutte kõige paremas tähenduses ning vestlemiseks ja lobisemiseks on aega,» selgitas Heinroos oma kampaaniaga liitumise tagamaid.

«Enesevaatlus, rindade tervis, rindade katsumine – see on justkui tabu. Tihti naised ei julge või häbenevad seda teha. See peab muutuma: just naised ise on oma tervise kõige tähtsamad jälgijad ja ainult naised ise saavad enesekontrolli käigus leida esimesi muutusi rinnakoes. Mina julgustan kõiki naisi – väga noortest kuni väärika eani ise enesevaatlusega regulaarselt tegelema,» rääkis ise rinnavähist paranenud ja praegu Põhja-Eesti Regionaalhaiglas vähihaigete nõustamisega tegelev Merike Värik.

Värik lisas, et naised peaksid endast hoolima ja enda eest hoolitsema. «Juuksuris käime me, naised, vist küll peaaegu kõik regulaarselt. Sama oluline on hoolitseda tervise, sh rindade tervise eest. Igas kuus korra peaks iga naine oma rindu vaatlema ja õigesti läbi kompama, et leida võimalikud muudatused.»

«Õigeaegne ja täpne diagnoos annab inimesele võimaluse elada turvalisemalt, rahulikumalt, teadlikumalt ja tervemalt. Halvaloomulise haiguse ennetamiseks ja avastamiseks on vajalik meeskonnatöö, kus kesksel kohal on patsiendi enda ja arstide-õdede tähelepanelikkus erinevate rinnakaebuste ning sümptomite suhtes. See tähendab, et esimene, kes oma tervise ja sealhulgas rindade osas peab tähelepanelik olema, on naine ise,» sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi onkoloog rinnavähikirurg, mammoloog ja günekoloogiline onkoloog, vanemarst Jaak Lehtsaar ning lisas, et rinnavähi varajane avastamine annab võimaluse teostada vähiravi optimaalsemalt ja säästvalt ning on alus võimalikule täielikule tervenemisele.

Avastades enesekontrolli käigus rinnast «tüki», tasub meeles pidada, et enamik rinnas leiduvatest tihenditest on healoomulised muutused. Rinnavähi sümptomid on erinevad – tihketest «tükkidest» ja tursest kuni nahamuutusteni -, kuid enamasti ei anna rinnavähk üldse väljendunud haigustunnuseid. Rindades esinevad tihked tükid võivad olla liiga väikesed, et neid ise katsudes leida. Oluline on teada, et rinnavähile sarnased sümptomid võivad olla tingitud ka mittekasvajalistest haigustest, nagu infektsioon või tsüst.

Kõige olulisem selle haiguse puhul on avastada ta varakult, kui ta ei ole veel levinud oma tekkekohast kaugemale – lähedalasuvatesse lümfisõlmedesse ja teistesse organitesse. Rinnavähk on progressiivne haigus, mida varem ta areng peatatakse, seda paremad on ravitulemused.

Rinna erinevaid seisundeid ja haigusi on väga palju. Kõige tähtsam on õigeaegselt leida/välistada pahaloomuline kasvaja või kinnitada healoomuline muutus. võimalikult kiire suunamine rinnauuringutele, mis toimuvad selleks spetsialiseerunud raviasutustes, koostöös radioloogide ja patoloogidega.