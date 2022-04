Probleem õhuga: peapöörituse ja kuulmislanguse taga oli jahmatav põhjus

Ajakirjas JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery avaldatud juhtumiaruande kohaselt läks 51-aastane naine arsti juurde pärast seda, kui ta koges kummalist keerlevat tunnet umbes 24 tundi. Lisaks tundele, nagu ruum tema ümber pöörleks, teatas naine, et ta tundis paremas kõrvas ebaharilikku ummistust või survet ning tal esines ka parempoolne kuulmislangus.

Arstid uurisid ta paremat kõrva, kuid nad ei tuvastanud midagi iseäralikku. Seejärel viis meeskond läbi süsteemse peapöörituse vertiigo testi, mida nimetatakse Dix-Hallpike'i testiks, ja leidis, et patsiendil ilmnesid tõmblevad silmaliigutused, mida sageli sellise pearinglusega seostatakse.

Esialgseks raviks määrati harjutus, mille eesmärk oli ravida üht kõige levinumat vertiigo vormi, mida tuntakse kui healoomulist asendivertiigot (BPPV). Johns Hopkinsi haigla andmetel tekib see seisund siis, kui sisekõrvas oleva endolümfi liikumine, mis aitab ajul tuvastada pea orientatsiooni, saab häiritud sinna sattunud poolringkanalite rakkude degeneratsioonist tekkinud detriidikämbukeste «kristallide» poolt. Epley manöövriks nimetatud harjutusega saab kristallikesed suunata õigesse koha tagasi, kuid naise puhul sellest abi ei olnud.

Patsiendi sümptomid süvenesid mitme päeva jooksul, nii et arstid viisid läbi järelkontrolli, mis hõlmas kuulmekäiku ümbritseva parema oimuluu skaneerimist. See paljastas sisekõrva mitmetesse struktuuridesse kinni jäänud õhumulle. Autorid ütlesid, et sisekõrva kinni jäänud õhk võib põhjustada kuulmislanguse sümptomeid ja «kõrva täitunud tunnet» ning pearinglust.