TAI: Eestis on järjest vähem vähke, mille korral jääb elulemus alla Põhjamaadele

Enamiku vähkide korral on viis aastat pärast diagnoosimist elus sama palju patsiente kui Põhjamaades, ent mõnel juhul võib elulemuses siiski täheldada mahajäämust.

TAI iga-aastases raportis, mis tugineb vähiregistri andmetele, on seekord põhjaliku vaatluse all 2019. aastal diagnoositud vähijuhud. Lisaks avaldati esmakordselt vähielulemuse andmed 2015–2019 kohta.

Viimasel aastakümnel on märgata vanusestandarditud koguvähihaigestumuse stabiliseerumist meestel ja naistel. «Meestel võib seda seostada kopsu- ja maovähihaigestumuse püsiva langusega, samuti ei ole viimastel aastatel enam kasvanud haigestumus eesnäärmevähki. Ka naistel jätkub maovähihaigestumuse langus, viimastel aastatel on peatunud kopsuvähihaigestumuse kasv ja haigestumus emakakaelavähki väheneb alates 2013. aastast. Teisalt suureneb meeste ja naiste seas jätkuvalt haigestumus jämesoolevähki (nii käär- kui ka pärasoolevähki), samuti kasvab naiste rinnavähihaigestumus,» kommenteeris tulemusi TAI vähiregistri juht Margit Mägi.

Eesnäärme- ja rinnavähk on ka kõige parema elulemusega vähkide hulgas – viis aastat pärast diagnoosimist on elus 92 protsenti eesnäärmevähi ja 82 protsenti rinnavähi diagnoosi saanutest. Nende vahele mahub nahamelanoom 86 protsendiga. Kõige madalam on viie aasta suhteline elulemus kõhunäärmevähi, kopsuvähi ja maovähi korral, vastavalt 11, 20 ja 29 protsenti.