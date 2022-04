Tallinna koduarstibrigaadid teevad visiite mai lõpuni

«Sagedasem kutse põhjus on lapsevanema mure järsku haigestunud või mitu päeva haige olnud lapse pärast,» rääkis abilinnapea Betina Beškina. «Umbes kolmandikul juhtudest on perearsti või -õega ka konsulteeritud, kuid haigus ei ole siiski taandunud. Ligi viiendik vanemaist on koduarsti kutsumiseks saanud soovituse perearsti nõuandeliinilt 1220. Osal juhtudest on laps haigestunud järsku tugevate katarrinähtudega, mis on teinud vanemad väga murelikuks.»