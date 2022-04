Leetrid vallutavad taas maailma

WHO ja UNICEF hoiatavad, et leetritesse nakatumise tõus on murettekitav ning võib tuua kaasa suuremaid puhanguid. Jaanuaris ja veebruaris registreeriti ligi 17 338 nakatumist, samas kui aasta tagasi samal ajal oli neid 9665.

Suurimad leetrite puhangud on viimase aasta jooksul olnud Somaalias, Jeemenis, Nigeerias, Afganistanis ja Etioopias. Peamine põhjus on olnud ebapiisav vaktsineerimine. 2020. aastal jäid 23 miljonil lapsel olulised vaktsiinid saamata, mis on alates 2009. aastast suurim number.