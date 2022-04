Kuidas hoida jalgade tervist?

Mäletad lapsepõlvest varvassokkide trendi? Tegelikult ei ole tegemist ainult moeröögatusega, vaid varvassokid aitavad kaasa sellele, et kõigil varvastel on piisavalt ruumi. Tavalised sokid võivad tihti varbaid kokku suruda ning nii ei saa nad oma algupäraseid funktsioone täita. Samuti vähendavad varvassokid villide tekkimise ohtu ning parandavad vereringet, mistõttu väheneb paistetus jalgades.

Ilmselt tead, et mõnes jalanõus higistavad jalad rohkem kui teises. Kuid kas oled mõelnud, et ka sokid võivad higistamist soodustada? Lisaks hingavatele jalatsitele vali sokid, mis juhivad niiskust eemale. Selleks sobivad suurepäraselt näiteks meriinovillased sokid.

Vaheta sokke iga päev ning kontrolli, et ka sinu jalatsite sisemus oleks puhas. Vajadusel kasuta jalanõude deodoranti. Jalanõude eluea ja jalgade tervise huvides soovitame jaegajalt ka jalatsite sisetaldu vahetada.

Täiskasvanud inimese jalas on 26 luud, 33 liigest ning üle saja lihase ja sideme. Et need kõik saaksid korralikult sinu keha tasakaalu ning liikumist toetada, hoolitse nende eest regulaarselt. Tee varvastega harjutusi kasvõi hambaid pestes, telekat vaadates või kontorilaua taga istudes. Seisa näiteks kord ühe, kord teise jala peal, siruta end varvastele või proovi varvastega väikeseid esemeid haarata.