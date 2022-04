Tuvastati ravi, mis vähendab dementsusriski levinud südameprobleemiga inimestel

Kodade virvendusarütmia on isheemilise insuldi riskitegur. On rohkelt andmeid, et virvendusarütmiaga patsientidel kaasuvad sageli kognitiivsed häired, ka neil, kes pole insulti põdenud. Teadlased uurisid, kas antikoagulantravi rakendamisega on võimalik peale insuldiriski vähendamise mõjutada ka dementsuse riski, vahendab Eesti Arst.