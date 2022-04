Uus B-hepatiidi immuunravi maksavähi ennetamiseks

Ajakirjas Nature Communications avaldatud tulemused näitavad, et ACAT-i nimelise ensüümi (aitab rakkudes kolesteroolitaset hallata) aktiivsuse blokeerimine võimaldab inimese immuunrakkudel võidelda nii maksapõletikku tekitava viiruse kui ka sellega seotud maksakasvajatega. Suukaudselt manustatavad olemasolevad kolesterooliravimid, mis on ACAT-inhibiitorid – näiteks avasimiib – on kolesterooli alandavate ravimitena hästi talutavad. Selliste kolesterooliravimite mõjul suudavad meie organismi T-rakud maksavähi ja hepatiidiviirust paremini ära tunda ning seega nendega ka paremini võidelda. Oletatakse, et kolesterooliravim vähendab ka kolesterooli ladustumist immuunrakkude ehk siis T-rakkude sees ja suunab kolesterooli sinna, kus see peabki olema - rakkude membraani. See muudabki kurnatud T-rakud taas võitlusvõimelisemaks. Uuringut selgitades ütles professor Mala Maini: “Krooniline B-hepatiidi viirusnakkus on kõige levinum maksavähi põhjus maailmas. Senine ravi ei takista vähi arengut. ACAT inhibiitorid võivad blokeerida ka viiruse elutsükli viisil, mida teised viirusevastased ravimid ei suuda. Seetõttu on neil ravimitel ainulaadne viirusevastase ja immunoteraapilise toime kombinatsioon.