Kas koolide sulgemine oli õigustatud?

Mis juhtuks siis, kui peale haiguspuhangut kõik koolid tavapäraselt avada? Georgia tehnoloogiainstituudi ja Emori ülikooli teadlased mängisid nüüdseks kogunenud andmetega läbi erinevad lahendusvariandid. Tõsi on, et kõik andmed käivad 2020. aasta (veebruar kuni november) kohta, kui olukord oli tänasest oluliselt erinev - levisid teised tüved, polnud veel ravimeid ega vaktsiine.

Teadlased mängisid arvutisimulatsiooniga läbi viis erinevat koolide taasavamise mudelit ja vaatasid, kuidas see kajastuks nii laste kui täiskasvanute nakatumises, haiglaravi vajaduses ja surmajuhtumites. Kõige tõhusamaks osutus koolide hoidmine ainult distantsõppel - see vähendas nakatumist elanike seas 13 protsenti võrreldes koolide täieliku avamisega tavapärasele õppele, mis oleks põhjustanud kõige suurema nakkumiste, haiglaravijuhtude ja surmade arvu kogu osariigis.

Ka andis häid tulemusi see, kui koolis käiks kohal vaid kuni 9aastased lapsed või kui ka nemad käiks kohal vaheldumisi ja kindlatel nädalapäevadel. Teadlased pakuvad välja, et ilmselt oleks erinevatel hübriidmudelitel olnud kõige parem mõju, kui arvestada ka õppe kvaliteeti, vaimset tervist ja mõju kogu ühiskonnale ehk siis sotsiaalset hinda. Kaks lisatingimust oli samuti uuringusse sisse kirjutatud - täielik maskikohustus ja kõigi nende laste kojujäämine, kes nakkusega kokku puutusid.

Tänasel päeval tundub see ehk takkajärgi-tarkusena, sest olukord on ravimite, vaktsiinide ja uute tüvede tulekuga muutunud, kuid üsna suure tõenäosusega saab väita, et see pole viimane laialt leviv tundmatu nakkushaiguse puhang.