Viimase kümne aasta jooksul on haigestumine nahavähki kasvanud poole võrra

Mittemelanoomseid pahaloomulisi nahakasvajaid diagnoositi 2019.a. Eestis 816 naisel ning 529 mehel. Eestis avastatakse aastas umbes 1345 nahavähi juhtu. Melanoomi uusi haigusjuhte esines Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi andmete põhjal 2019. aastal 137 naisel ja 106 mehel.

Päikesevalgus on oluline, et toota organismile vajalikku D-vitamiini, see on vajalik ka kaltsiumi imendumiseks ja luude kasvuks. Loomulikult inimestele meeldib päike, endorfiinide vabanemine tekitab mõnutunnet. Päikesega liialdamine, sealhulgas solaariumi kasutamine, aga suurendavad nahavähi ja melanoomi teket, samuti kiirendab see naha vananemist, vähendab immuunsüsteemi tõhusust ning põhjustab ka erinevaid silmahaigusi.

Tänasel päeval juba 92 protsenti inimestest tunnistab, et liigne päike võib põhjustada terviseprobleeme, kuid ainult 18 protsenti kaitseb oma nahka päikese eest. 61 protsenti inimestest usub, et päevitunud nahk on atraktiivne. 90 protsendi nahavähi juhtude põhjuseks on liigne ultraviolettkiirgus.Mõistlik oleks vähendada tahtlikku naha päevitamist, kaitsta väikelapsi ja pakkuda kaitset välitingimustes töötajatele otsese päikesekiirguse eest.

Nahavähile ja riskifaktorite ennetamisele pöörab Euroopas kõige suuremat tähelepanu heategevuslik organisatsioon Euromelanoma, mis asutati dermatoloogide poolt, tänaseks osalevad seal 33 Euroopa riigi arstid, Eesti nende seas. Tänaseks on Eesti dermatoloogid 12 aastat korraldanud melanoomi ja nahavähi heategevuslikke skriininguid teadvustamaks nahavähi tekke riske.