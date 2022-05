Uueks kooliaastaks peame õhu puhtaks lööma

Kaks aastat kestnud viiruskriisi positiivseks küljeks võib pidada, et me teame siseruumide õhu kvaliteedist varasemast palju rohkem. Olukord näib värske teadmise põhjal kurb, sest haridussüsteemis leidub koolimaju, kus ventilatsiooni pole üldse. Need majad projekteeriti ajal, kui ventileerimine nähti ette akende ja uste ebatasasuste kaudu, kuid uued soojapidavad aknad muutsid hooned pisikute kasvulavaks.